Снайперы, операторы БПЛА, медики: на какие должности привлекают женщин в армии
Женщины все чаще обращаются в рекрутинговые центры и выражают желание стать в ряды ВСУ.
РБК-Украина рассказывает об этом со ссылкой на интервью представителя Минобороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевца АрмияInform.
Он отмечает, что в Сумской области наблюдается активное вовлечение женщин в ряды Вооруженных сил Украины. По статистике, каждое третье обращение в рекрутинговые центры поступает от женщины. Женщины составляют треть кандидатов, с которыми ведется работа по подбору должностей, и потенциал для их участия в армии чрезвычайно велик.
Несмотря на стереотипы, женщины в армии играют не только административные или вспомогательные роли, такие как повара, делопроизводители или юристы. Они могут занимать любые должности, включая военные специальности. Среди популярных направлений для женщин – снайперы, операторы БПЛА, медикини.
Еще одним регионом, где большое количество женщин выражают желание стать в ряды ВСУ, является Черниговская область, отмечают в Минобороны. Большое количество подразделений открыто к рекрутингу женщин на разные должности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что, по информации Министерства обороны, в Вооруженных силах Украины в настоящее время служит почти 70 тысяч женщин, большинство из которых являются военнослужащими. Более 10 тысяч женщин-военнослужащих сейчас выполняют боевые задания непосредственно на передовой.
Также мы рассказывали, что украинок могут призвать в армию только по добровольному согласию, согласно обновленному закону о мобилизации. В законе "О воинской обязанности и военной службе" указано, что на военный учет обязательно должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, пригодные к службе по состоянию здоровья. Женщины с другими специальностями могут встать на учет добровольно. Призыв женщин возможен только в военное время и с добровольным согласием, а гендерное равенство предполагает равные условия службы для мужчин и женщин.
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