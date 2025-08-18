Женщина уменьшила вес благодаря 7 привычкам: ее тело полностью изменилось
В Майами 38-летняя Скарлет Эспиноза во время стойки на руках у стены упала и получила серьезную травму. После этого она решила серьезно изменить свое тело и похудела благодаря простым привычкам.
Как женщина получила травму
В июле 2024 года Скарлетт решила потренироваться у дверей прачечной, а именно выполнить стойку на руках. Это оказалось решением, которое изменило ее жизнь.
"Я проверила, закрыта ли дверь. Но мое бедро ударилось о ручку, и дверь открылась. Когда упала, то зажала лодыжку между стиральной машиной и сушилкой. Я выровняла ее и услышала щелчок", - рассказала она.
Врачи диагностировали тройной перелом: большеберцовой, малоберцовой и таранной костей, а также вывих и разрыв связок. Ей наложили гипс на лодыжку, научили пользоваться костылями и отправили домой.
На следующий день она попала к хирургу, который сказал ей, что ей нужна немедленная операция, прежде чем кости начнут неправильно срастаться.
Скарлетт Эспиноза во время травмы (фото: today.com)
Как дальше изменилась ее жизнь
Благодаря физиотерапии, реабилитации, преданности тренировкам и изменениям образа жизни Эспиноза изменила свое здоровье. В течение года она не только восстановилась от травмы, но и была в лучшей форме в своей жизни.
Она прошла 60-дневный челлендж, благодаря которому она:
- похудела на 6 килограммов
- уменьшить содержание жира в организме с 30% до 16%
- восстановила способность разгибать ноги
Каких привычек придерживается
Эспиноза два месяца не могла нагружать лодыжку. Со временем, во время физиотерапии, она научилась ходить на реконструированной лодыжке.
Сначала она пересела с инвалидной коляски на ходунки, затем на костыли и на трость, прежде чем смогла ходить без поддержки.
Когда она выздоровела, то вернулась в спортзал.
В марте, через восемь месяцев после травмы, Эспиноза записалась на 8-недельный челлендж по трансформации тела и ежедневно придерживаться таких привычек:
- ежедневные тренировки
- употребляла 30 г белка во время каждого приема пищи
- выпивала ежедневно много воды
- избегала алкоголя
- ходила 8000 шагов в день
- приоритет ухода за собой и восстановление придавала уходу за собой
- спала не менее семи часов за ночь
Скарлетт Эспиноза (фото: today.com)
"Это полностью изменило мой взгляд на все. Это было лучшее решение в моей жизни. Я до сих пор не могу в это поверить", - сказала она.
Теперь она питается так:
- ест продукты с высоким содержанием белка, такие как курица, сыр, греческий йогурт, яйца и эдамаме
- пьет протеиновый порошок, смешанный только с водой
- получает углеводы из овощей
- ест много клетчатки
- ограничивает потребление жиров
- избегает молочных продуктов из-за вздутия живота
- ограничивает употребление алкоголя
- пьет много воды и избегает газировки
