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Совет врача изменил все! Мужчина сбросил 130 кг без операции: что он ест и как тренируется

Воскресенье 27 июля 2025 09:31
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Совет врача изменил все! Мужчина сбросил 130 кг без операции: что он ест и как тренируется Американцу удалось похудеть благодаря простым изменениям в жизни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Американец Кевин Гуд совершил невероятное - он сбросил 130 килограммов лишнего веса, полностью изменив свою жизнь. Его история - пример силы воли, дисциплины и решимости, который вдохновляет людей по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

Почему мужчина решил похудеть

28-летний Кевин Гуд работает в больнице Райли в Индианаполисе. Он имел проблемы с давлением, которые возникли из-за лишнего веса. Он весил 225 килограммов, но считал, что его высокое давление не было "слишком серьезным".

Врач назначил ему препарат, чтобы попытаться его снизить. Вскоре после этого он узнал, что у него апноэ сна и его уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) стремительно повышается. Если он не снизится, то Гуду придется добавить инсулин.

"Мой врач сказал мне, что с такой тенденцией я не доживу до 40 лет. Именно с того момента все изменилось", - рассказал он.

Совет врача изменил все! Мужчина сбросил 130 кг без операции: что он ест и как тренируетсяКевин Гуд до похудения (фото: today.com)

В то время ему было 26 лет, и он обратился к бариатрическому хирургу для консультации. Врач сказал, что ему нужно похудеть, прежде чем он сможет сделать операцию. Поэтому он записался в спортзал и начал питаться с умеренным содержанием жиров, низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

"Врач хотел, чтобы я похудел на 9 кг, потому что это бы позволило провести операцию. В конце концов я похудел на 36 кг", - вспомнил мужчина.

Совет врача изменил все! Мужчина сбросил 130 кг без операции: что он ест и как тренируетсяКевин Гуд до похудения (фото: today.com)

Как тренируется

В декабре 2023 года ему сделали операцию. В течение шести недель восстановления он стремился вернуться к своим тренировкам.

"Я очень часто спрашивал: "Как скоро я смогу вернуться в спортзал?" Я сидел сложа руки, ничего не делая, и мне это не нравилось", - добавил американец.

Через шесть недель ему разрешили вернуться к обычным физическим упражнениям. Со временем он сбросил еще больше веса, достигнув 80 кг.

"Моей целью с февраля 2023 года было вернуть себе жизнь. Речь шла не о весе, а о том, что мне сказали, что я не доживу до 40 лет, и это меня не устраивало", - сказал он.

В этом году Гуд вывел свою любовь к силовым тренировкам на новый уровень и работает над тем, чтобы стать сертифицированным персональным тренером. Один из тренеров в спортзале подошел к Гуду и предложил ему рассмотреть возможность участия в соревнованиях по бодибилдингу.

Соревнования по трансформации обычно сосредоточены на людях, которые похудели. Гуд будет соревноваться в октябре в Чикаго. В рамках своей подготовки он больше сосредоточился на поднятии тяжестей и меньше на кардиоупражнениях. Из-за этого он немного набрали сейчас весит 95 кг, но это больше мышц.

Совет врача изменил все! Мужчина сбросил 130 кг без операции: что он ест и как тренируетсяКевин Гуд после похудения (фото: today.com)

Что ест мужчина

Потребление меньшего количества калорий помогло Гуду сбросить вес. Именно это стало решающим в процессе похудения мужчины.

Однако, сейчас его рацион изменился, и он сосредотачивается на подсчете макронутриентов. Он все еще потребляет много белка, продукты с низким содержанием жира и включает сложные углеводы.

Потеря жира во время наращивания мышц изменила его взгляд на калории и их важность для энергии.

"Сейчас я в 20 раз увереннее, чем когда-либо в жизни", - объяснил Гуд.

Совет врача изменил все! Мужчина сбросил 130 кг без операции: что он ест и как тренируетсяКевин Гуд после похудения (фото: today.com)

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