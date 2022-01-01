У житловому будинку на Прикарпатті стався вибух: є потерпілий

Сьогодні, 1 січня, у селі Хриплин (Івано-Франківська область) стався вибух у житловому будинку. В результаті події постраждала одна людина.

Як зазначили в ДСНС, повідомлення про вибух у житловому будинку в селі Хриплин надійшло черговому о 15:07. За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш. Будова отримала значні пошкодження - у нього зруйнований дах, перекриття і стіни. Пожежі не сталося.

В результаті вибуху постраждав власник будинку, 1962 року народження. Чоловіка на машині швидкої допомоги доставили в лікарню. Про його стан не повідомляється.

Фото: вибух стався в житловому будинку на Прикарпатті (dsns.gov.ua)