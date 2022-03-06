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Жорсткий розгін, понад 2500 затриманих та ДТП з автозаком. У Росії антивоєнні мітинги

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Москва, Неділя 06 березня 2022 16:45
Жорсткий розгін, понад 2500 затриманих та ДТП з автозаком. У Росії антивоєнні мітинги Фото: у Росії тривають мітинги проти війни з Україною (24tv.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У низці міст Росії люди вийшли на мітинги проти війни з Україною. Силовики масово б'ють та затримують учасників, лише за останніми даними затриманих вже понад 2 577.

Детальніше про антивоєнні протести в Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Вранці 24 лютого російський президент Володимир Пуутін оголосив про початок так званої "спеціальної військової операції на Донбасі", чим розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

У відповідь на це росіяни з різних міст проводять акції протесту - вимагають припинити військове вторгнення на територію України та забезпечити мир між державами. Учасники протестів співали гімн України та викрикували лозунги "Ні війні".

Тисячі затриманих

За даними російського правозахисного медіа-проекту ОВД-Інфо, сьогодні, станом 17:15, затримано вже понад 2577 людей у 49 містах.

Найбільше затриманих у Москві - 810, Санкт-Петербурзі -383 та у Новосибірську - 280. Серед них - журналісти.

Силовий розгін мітингарів

Силовики почали жорстко розганяти антивоєнні мітинги. Так, за інформацією ОВД-Інфо, у Краснодарі у затриманих під час акції відібрали телефони, а чоловіка, який відмовився віддати телефон силовики побили.

Тим часом в Петербурзі силовики побили дубинками та вдарили електрошокером затриманого.

Автозак із затриманими потрапив у ДТП

У Москві потрапив у аварію автозак, який перевозив затриманих мітингарів. За даними росЗМІ, постраждали близько 11 осіб з 27.

Попередньо відомо, машина на перехресті не розминулася з легковим автомобілем, після чого врізалася в стовп та перекинулася. У постраждалих в аварії зафіксовані різні травми, даних про загиблих не надходило.

Нагадаємо, нещодавно опозиційні політики в Росії закликали своїх громадян масово виходити на акції протесту проти війни в Україні.

Додамо, сьогодні президент України Володимир Зеленський закликав громадян Росії не мовчати про війну. Поки за позицію в РФ загрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом чи розстрілом.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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