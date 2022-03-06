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Жесткий разгон, более 2500 задержанных и ДТП с автозаком. В России антивоенные митинги

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Москва, Воскресенье 06 марта 2022 16:45
Жесткий разгон, более 2500 задержанных и ДТП с автозаком. В России антивоенные митинги Фото: в России митинги против войны с Украиной (24tv.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В ряде городов России люди вышли на митинги против войны с Украиной. Силовики массово избивают и задерживают участников, только по последним данным задержанных уже более 2 577.

Подробнее об антивоенных протестах в России - читайте в материале РБК-Украина.

Война РФ против Украины

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале так называемой "специальной военной операции на Донбассе", чем начал полномасштабное вторжение в Украину.

В ответ на это россияне из разных городов проводят акции протеста - требуют прекратить военное вторжение на территорию Украины и обеспечить мир между государствами. Участники протестов пели гимн Украины и выкрикивали лозунги "Нет войне".

Тысячи задержанных

По данным российского правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, сегодня, по состоянию 17:15, задержаны уже более 2577 человек в 49 городах.

Больше всего задержанных в Москве - 810, Санкт-Петербурге - 383 и в Новосибирске - 280.

Силовой разгон митингующих

Силовики начали жестко разгонять антивоенные митинги. Так, по информации ОВД-Инфо, в Краснодаре у задержанных во время акции отобрали телефоны, а мужчину, который отказался отдать телефон силовики избили.

Тем временем в Петербурге силовики избили дубинками и ударили электрошокером задержанного.

Автозак с задержанными попал в ДТП

В Москве попал в аварию автозак, перевозивший задержанных митингующих. По данным росСМИ, пострадали около 11 человек из 27.

Предварительно известно, машина на перекрестке не разминулась с легковым автомобилем, после чего врезалась в столб и перевернулась. У пострадавших в аварии зафиксированы различные травмы, данных о погибших не поступало.

Напомним, недавно оппозиционные политики в России призвали своих граждан массово выходить на акции протеста против войны в Украине.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России не молчать о войне. Пока за позицию в РФ угрожают увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом или расстрелом.

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