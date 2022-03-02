Росіян закликають вийти на протести проти війни в Україні

Олексій Навальний і Михайло Ходорковський звернулися до росіян із закликом виходити на мітинги проти російського вторгнення в Україну. "Ніхто не зупинить Путіна, крім нас. Кожен день. Виходьте на мітинги на головну площу міста. Чекати більше не можна. Починаємо вже сьогодні. Пізно боятися!"- пише Олексій Навальний у своєму Twitter.

"Якщо - для припинення війни - ми повинні забити собою в'язниці і автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці і автозаки. Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну повинні платити ми. Більше нікому. Давайте не "бути проти війни". Давайте боротися проти війни", - написав Навальний.

Михайло Ходорковський також закликав протестувати проти військових дій в Україні. "Путін не справляється. Путін зав'язав в Україні. Щоб впоратися, він кидає туди абсолютно все, що має. Поліцію, ОМОН, СОБР і так далі", – написав Ходорковський у своїх соцмережах.

"Кожна людина, яка зараз виходить на вулиці російських міст, кожен, хто виходить на протест – він відволікає частину сил Путіна від вбивства українських громадян", – підкреслив Ходорковський.