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Зеленський подякував Австралії за обмеження торгівлі з Росією

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Україна, Неділя 06 березня 2022 12:27
Зеленський подякував Австралії за обмеження торгівлі з Росією Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський подякував Австралії за обмеження російського експорту. Він заявив, що не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Говорив з прем'єр-міністром Австралії. Я вдячний австралійцям за моральну позицію по відношенню до російського експорту. Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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