Зеленський подякував Австралії за обмеження торгівлі з Росією

Президент України Володимир Зеленський подякував Австралії за обмеження російського експорту. Він заявив, що не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Говорив з прем'єр-міністром Австралії. Я вдячний австралійцям за моральну позицію по відношенню до російського експорту. Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші", - сказав він.