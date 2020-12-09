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Жорсткий карантин в Україні затвердять на позачерговому Кабміні

Київ, Середа 09 грудня 2020 15:56
Жорсткий карантин в Україні затвердять на позачерговому Кабміні
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів схвалить постанову про жорсткий карантин в Україні на позачерговому засіданні. Воно відбудеться сьогодні відразу після поточного.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Прийняття постанови про посилені карантинні обмеження ми змушені будемо прийняти на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, яке буде оголошено відразу після завершення чергового. Тобто ми не будемо перериватися. Я попрошу всіх членів Кабінету міністрів і запрошених залишатися з нами, оскільки технологічно це рішення має бути винесено на наступне засідання", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жорсткий карантин в Україні діятиме з 8 по 24 січня. При цьому до кінця поточного року ніяких обмежень не буде.

Крім того, Шмигаль повідомив, що компенсації підприємцям за збитки у зв'язку з посиленням карантинних заходів виплатять до кінця 2020 року. Відповідні закони вже підписані президентом і найближчими днями набудуть чинності. Сьогодні вони були опубліковані в "Голосі України".

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