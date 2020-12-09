Жесткий карантин в Украине утвердят на внеочередном Кабмине

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабинет министров одобрит постановление о жестком карантине в Украине на внеочередном заседании. Оно состоится сегодня сразу после текущего.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Принятие постановления об усиленных карантинных ограничениях мы вынуждены будем принять на внеочередном заседании Кабинета министров, которое будет объявлено сразу после завершения очередного. То есть мы не будем прерываться. Я попрошу всех членов Кабинета министров и приглашенных оставаться с нами, поскольку технологически это решение должно быть вынесено на следующее заседание", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января. При этом до конца текущего года никаких ограничений не будет.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что компенсации предпринимателям за убытки в связи с ужесточением карантинных мер выплатят до конца 2020 года. Соответствующие законы уже подписаны президентом и в ближайшие дни вступят в силу. Сегодня они были опубликованы в "Голосе Украины".