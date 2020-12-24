Жорсткий карантин в Україні буде діяти з 8 до 24 січня. Передумов для перенесення немає

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні буде діяти в призначені терміни - з 8 до 24 січня. Передумов для його перенесення на даний момент немає.

Про це Степанов заявив в інтерв'ю журналістам.

"Ми не вважаємо це за потрібне (перенесення жорсткого карантину на більш пізні дати, - ред.). З січня у нас починається зростання кількості хворих на грип, нам необхідно зайти в лютий з мінімальною кількістю хворих. Тому ні про які перенесення жорсткого карантину в січні ми навіть не готові думати", - заявив він.

Нагадаємо, Кабмін ввів нові обмеження в зв'язку з коронавірусом з 19 грудня. Крім того, уряд запроваджує додаткові карантинні заходи з 8 до 24 січня 2021 року.

Зокрема, Кабмін дозволив ресторанам працювати всю новорічну ніч.

Додамо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більш ніж половина українців (56%) підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Виступають проти 41% респондентів.