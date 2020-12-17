Посилення карантину в січні: думка українців

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці вважають, що карантинні заходи повинні знизити поширення інфекції

Більше половини українців (56%) підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Виступають проти 41% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Близько половини (52%) вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться, 45% - мають протилежну думку.

Понад 70% опитаних підтримують закриття в рамках жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе (чверть проти цього). За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків - 48% (47% проти). Менше підтримують закриття продовольчих ринків (31% - за, 67% - проти), міжміського громадського транспорту (23% - за, 75% - проти) і громадського транспорту (18% - за, 80% - проти).

Дві третини (63%) підтримують заборону мітингів, демонстрацій під час дії жорсткого карантину, 35% - не підтримують.

Три чверті (76%) опитаних добре поінформовані, що уряд прийняв рішення ввести жорсткий карантин (локдаун) з 8 по 24 січня 2021 року, 20% - щось чули про це, 4% - не знають.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12-14 грудня 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. У той же час кількість противників жорсткого карантину зменшилася з 61 до 55%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 62% - не задоволені.