Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января. Предпосылок для переноса нет

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине будет действовать в назначенные сроки - с 8 до 24 января. Предпосылок для его переноса на данный момент нет.

Об этом Степанов заявил в интервью журналистам.

"Мы не считаем это нужным (перенос жесткого карантина на более поздние даты, - ред.). С января у нас начинается рост количества больных гриппом, нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных. Поэтому ни о каких переносах жесткого карантина в январе мы даже не готовы думать", - заявил он.

Напомним, Кабмин ввел новые ограничения в связи с коронавирусом с 19 декабря. Кроме того, правительство вводит дополнительные карантинные меры с 8 до 24 января 2021 года.

В частности, Кабмин разрешил ресторанам работать всю новогоднюю ночь.

Добавим, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Выступают против 41% респондентов.