Жертвами вибуху в Бейруті вже стали понад 150 осіб

Міністерство охорони здоров'я Лівану оновило інформацію про кількість загиблих в результаті вибуху в Бейруті. Жертвами вибуху в ліванській столиці стали понад 150 осіб.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За офіційними даними, в результаті вибуху в порту Бейрута загинули 157 людей, ще близько 5 тисяч отримали поранення.

Ліванські чиновники очікують, що кількість загиблих буде збільшуватися в міру продовження рятувальної операції на місці вибуху.

Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута сталися потужні вибухи. Вибухова хвиля пронеслася ліванською столицею, руйнуючи та пошкоджуючи будівлі. Раніше було відомо про 135 загиблих в результаті вибуху.

Крім того, за допомогою після вибуху в Бейруті звернулися 30 громадян України; у трьох українських сімей в Бейруті вибухом було серйозно пошкоджено житло.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті стався в результаті недбалого зберігання на території порту понад 200 тонн нітрату амонію.

Додамо, у Лівану немає коштів на відновлення столиці після потужного вибуху; збитки оцінюються мільярдами доларів.