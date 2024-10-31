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Наводнения в Испании унесли еще больше жизней: продолжается спасательная операция

Четверг 31 октября 2024 16:27
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Наводнения в Испании унесли еще больше жизней: продолжается спасательная операция Фото: последствия наводнения в Валенсии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В результате наводнений, обрушившихся на Испанию, число погибших превысило 100 человек. Сегодня, 31 октября, были найдены тела новых жертв в Валенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Сегодня утром спасательные службы возобновили поисковые работы в надежде найти тех, кто пропал без вести.

Известно, что около восьми тел было обнаружено в гараже района Ла-Торре в Валенсии, где из-за сильных дождей и разлива рек затопило ряд зданий.

Сообщается, что среди погибших есть местный полицейский.

Спасатели смогли деблокировать из-под завалов одного человека, однако позже он скончался после госпитализации.

В целом известно о смерти 104 человек.

Местные власти оказывают поддержку семьям пострадавших.

Мэр Валенсии выразил искренние соболезнования и расположение всем, кто потерял близких в этих масштабных наводнениях.

Напомним, что в результате разрушительных наводнений в Испании первоначально сообщалось о смерти не менее 51 человека. Об этом стало известно сегодня, 30 октября.

Также были отменены десять рейсов, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорт Валенсии.

Уже к вечеру того же дня количество жертв возросло. Она уже почти достигала 100, однако сегодня эта отметка была, к сожалению, превышена.

Ранее мы также сообщали о том, что на днях самое мощное за последние 40 лет наводнение произошло и во Франции.

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