Жертвами разрушительного наводнения в Испании уже стали 158 человек: что известно

Число жертв наводнения в Испании, которое стало самым мощным за последние 40 лет, продолжает расти. Спасатели уже смогли извлечь из-под обломков тела 158 человек, однако говорят, что жертв может быть гораздо больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Associated Press .

Спасательные бригады продолжают поиск погибших в затопленных автомобилях и разрушенных зданиях после сокрушительного наводнения, охватившего восточный регион Испании. Стихия, унесшая жизни по меньшей мере 158 человек, из которых 155 в Валенсии, стала самой масштабной природной бедой в современной истории страны.

Наводнения, начавшиеся вечером во вторник и продолжавшиеся до среды, оставили после себя опустошенные улицы, покрытые грязью, обломками автомобилей и выкорчеванными деревьями. Стихия превратила узкие улицы в смертельные ловушки, а быстрые потоки воды разрушили мосты и дороги, сделав их неузнаваемыми.

В настоящее время точное количество пропавших без вести остается неизвестным, а количество погибших может еще возрасти. Министр транспорта Испании Оскар Пуенте подтвердил, что во многих затопленных автомобилях есть тела. Спасатели на вертолете смогли эвакуировать около 70 человек с крыш и автомобилей, но наземные бригады продолжают поиск.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с экстренными службами в Валенсии объявил о трех днях официального траура, выразив соболезнования семьям пострадавших.