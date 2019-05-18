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Жертвами повені в Малі стали декілька десятків осіб

Новини » Надзвичайні події    18.05.2019 - 11:10
Жертвами повені в Малі стали декілька десятків осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок повені загинули майже 30 осіб

В результаті повені та зсувів в столиці Малі Бамако, які були викликані сильними дощами, загинули 28 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, сильні проливні дощі тривають в Бамако з 9 травня. Сильні опади спричинили повінь та зсуви в багатьох районах столиці Малі. Жертвами негоди стали вже 28 осіб.

Зазначається, що негода та її наслідки нанесли збиток багатьом будинкам та підприємствам в малійській столиці Бамако.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індонезії в результаті повеней та зсувів загинули понад 30 осіб. Також продовжуються пошуки 13 осіб, що вважаються зниклими безвісти.

Раніше, у Південній Африці внаслідок проливних дощів загинули понад 50 осіб. Сотні людей були евакуйовані, в основному в портовому місті Дурбан в провінції Квазулу-Натал.

РБК-Україна писало, що число загиблих в результаті повені в східній індонезійській провінції Папуа в Індонезії зросла до 73 осіб. В результаті повені пошкоджені два мости і більше 100 будинків, а більше чотирьох тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

Додамо, в результаті повеней, які утворилися через сильні дощі, на півдні африканської країни Малаві загинули щонайменше 28 осіб. Також щонайменше 124 людини отримали травми.

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