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Повені в Індонезії забрали життя декількох десятків осіб

Новини » Надзвичайні події    29.04.2019 - 08:54
Повені в Індонезії забрали життя декількох десятків осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Щонайменше 13 осіб зникли безвісти

В Індонезії в результаті повеней та зсувів загинули понад 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на news.cn.

Як повідомили чиновники, жертвами повеней та зсувів у провінції Бенкулу, що на заході Індонезії, та Джакарті стала щонайменше 31 людина. Також продовжуються пошуки 13 осіб, що вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у Південній Африці внаслідок проливних дощів загинули понад 50 осіб. Сотні людей були евакуйовані, в основному в портовому місті Дурбан в провінції Квазулу-Натал.

РБК-Україна писало, що число загиблих в результаті повені в східній індонезійській провінції Папуа в Індонезії зросла до 73 осіб. В результаті повені пошкоджені два мости і більше 100 будинків, а більше чотирьох тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

Крім того, в результаті паводків, викликаних зливами, в місті Сентана провінції Папуа в Індонезії загинули 46 осіб. У поліції відзначали, що число загиблих може зрости, оскільки процес евакуації жертв і пошуки постраждалих усе ще тривають.

Додамо, в результаті повеней, які утворилися через сильні дощі, на півдні африканської країни Малаві загинули щонайменше 28 осіб. Також щонайменше 124 людини отримали травми.

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