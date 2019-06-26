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В ООН зацікавилися роллю Росії в бомбардуваннях лікарень у Сирії

Новини » Політика    26.06.2019 - 06:59
В ООН зацікавилися роллю Росії в бомбардуваннях лікарень у Сирії
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Від бомбардувань постраждали щонайменше десять шкіл і понад 23 лікарні

Організація Об'єднаних Націй (ООН) запитала у Росії інформацію про те, як вона використовує дані про розташування сирійських лікарень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Такі запитання до Росії виникли у зв'язку з серією авіанальотів на сирійські регіони, за яких постраждали, зокрема, медичні установи.

Координатор ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, виступаючи в Раді безпеки, висловив сумніви в тому, що лікарні, які надають організації свої координати, захищені.

З кінця квітня російські ВПС і сирійські урядові сили вчинили низку авіанальотів на сирійські провінції Ідліб і Хама.

Офіційний Дамаск стверджував, що мета атак - знищення об'єктів джихадистів, але, за інформацією представників ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я, від бомбардувань постраждали щонайменше десять шкіл і понад 23 лікарень.

За даними ООН, понад 150 тисяч осіб залишили регіони, рятуючись від бойових дій.

Нагадаємо, 17 червня в Сирії щонайменше 11 мирних жителів загинули і ще 15 отримали поранення в результаті обстрілу збройними бандформуваннями селища Ель-Вадіхі на південь від Алеппо (360 км від Дамаска).

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