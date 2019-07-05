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Росія відправила у Сирію крупний десантний корабель

Новини » Політика    05.07.2019 - 03:38
Росія відправила у Сирію крупний десантний корабель
Фото: корабель "Орськ" (twitter.com-YorukIsik)

Корабль направляється у порт Тартус

В Середземне море.напередодні увійшов  великий десантний російський корабель "Орськ". Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

ЗМІ вважають, що корабель, оминувши протоки Босфор і Дарданелли, прямує в сирійський порт Тартус, де розташована російська база. Наголошується, що це вже третій похід ВДК "Орськ" в Сирії у поточному році.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу Дамаска і Хомса Ізраїлем загинули чотири мирних жителя.В неділю ввечері в сирійській столиці Дамаску були чутні вибухи. Згідно з місцевим повідомленнями, протиповітряна оборона Сирії використовувала "ворожі ракети", спрямовані проти авіабази Аль-Меззех.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль вдарив ракетами з військового аеродрому T4 в сирійській провінції Хомс. Сирійські ППО змогли знищити дві ракети, проте інші досягли мети.

РБК-Україна писало, що влада Гібралтару затримала танкер Grace 1 на прохання, яке американська влада направила Велика Британія. 

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