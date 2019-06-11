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У Сирії у результаті авіаудару Росії загинули 25 мирних жителів

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 10:56
У Сирії у результаті авіаудару Росії загинули 25 мирних жителів
Ілюстративне фото (GettyImages)

Серед загиблих є жінки і діти

У результаті російського авіаудару в Сирії загинули, щонайменше, 25 осіб, головним чином мирні жителі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очевидці авіаудару повідомили про декілька літаків, що летіли на великій висоті, імовірно - російські бомбардувальники Sukhoj. Атаці піддалося мирне поселення Джабал у провінції Ідліб. На місці події виявлено 13 тіл, включаючи жінок і дітей.

Крім того, російські літаки здійснили наліт на Хан-Шейхун, Кфар-Батіх і кілька інших сіл, де внаслідок атаки загинули ще 12 мирних жителів.

За даними рятувальників, російські авіаудари спрямовані в тому числі і на те, щоб придушити мирних жителів в опозиційних районах. За минулі шість тижнів, з початку активізації російських військових у квітні, в Сирії вбито більше 1500 чоловік, щонайменше половина з яких - цивільне населення.

Росія і сирійська армія заперечують звинувачення у невибіркових бомбардуваннях цивільних районів, стверджуючи, що борються з ісламістськими бойовиками.

Нагадаємо, в кінці травня у Сирії у результаті повітряного нальоту російської та проурядової авіації у провінції Ідліб загинули щонайменше 14 мирних жителів - у селі Сарджа в результаті авіаудару загинуло 7 осіб, а в селі Бара загинув чоловік і троє його дітей, ще три людини загинули в місті Хбейт.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня російські літаки здійснили авіаудари по населеним пунктам у сирійських провінціях Ідліб і Хама, в результаті чого загинули цивільні.

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