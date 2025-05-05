В Одессе прогремели взрывы, город под атакой дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о нескольких группах вражеских беспилотников в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

По его словам, взрывы были слышны в центре города, Киевском и Пересыпском районах.

"Угроза применения ударных БПЛА. В части города слышны взрывы. Одесситы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - написал Труханов.

Обстрел Украины 5 мая

Напомним, российские войска в ночь на понедельник, 5 апреля, атаковали Украину с четырех направлений. Было запущено 116 беспилотников и баллистические ракеты.

По данным Воздушных сил, с 23:00 4 мая противник атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

Также россияне запустили 116 ударных дронов и беспилотников-имитаторов других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово, и Приморск, что на оккупированной части Запорожской области.

Силам ПВО удалось сбить 42 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. Также 21 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская и Донецкая области.

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