Жертв удара РФ по Днепру может быть 50+. Филатов дал неутешительный прогноз

По его словам, сейчас шансы найти кого-либо под завалами стремятся к нулю, поскольку температура по ночам была холодной и после удара горело ракетное топливо.

"На данный момент 25 человек числятся пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", - заявил Филатов.

Он добавил, что сейчас спасатели планируют обследовать крышу дома, поскольку туда могло выкинуть тела в результате российского удара.

"Ну давайте так. По предварительным оценкам, жертв будет 50+", - отметил Филатов.