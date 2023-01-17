Жертв удару РФ по Дніпру може бути 50+. Філатов дав невтішний прогноз

За попередніми оцінками, внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загиблих буде понад 50 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.
За його словами, зараз шанси знайти когось під завалами наближаються до нуля, оскільки температура ночами була холодною і після удару горіло ракетне паливо.
"На даний момент 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", - заявив Філатов.
Він додав, що зараз рятувальники планують обстежити дах будинку, оскільки туди могло викинути тіла внаслідок російського удару.
"Ну давайте так. За попередніми оцінками, жертв буде 50+", - зазначив Філатов.
Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.
Згідно з останніми даними, відомо про 45 загиблих внаслідок ворожої атаки.
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