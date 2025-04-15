Жертв стало больше: ЦПД раскрыл печальные цифры об "энергетическом перемирии"

За 22 дня так называемого "энергетического перемирия" российские войска убили почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период перед его объявлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Отмечается, что с 25 марта по 15 апреля россияне совершили 8 массированных атак на украинские города, в результате которых погибли 72 человека, среди них - 11 детей.
Кроме того, как отметил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, за время так называемого "энергетического прекращения огня" россияне увеличили интенсивность ударов по гражданским, нарастили атаки и обстрелы на фронте.
"Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня. Зато Путин и его армия продолжают убивать гражданских украинцев", - отметили в Центре.
Атаки РФ в период с 3 марта 2025 года до 24 марта включительно (за 22 дня до объявления режима прекращения огня по энергетике):
Атаки РФ в период с 25 марта 2025 года по 15 апреля 2025 года включительно (22 дня "энергетического перемирия"):
Напомним, в марте Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии. Однако Россия не поддержала эту идею, заявив, что это соглашение "не решит проблем" РФ.
Без дополнительных условий Россия согласилась лишь на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Но договоренностей страна-агрессор не придерживается.
В частности, 4 апреля россияне атаковали Кривой Рог ракетой с кассетной боевой частью. Она была применена, чтобы вызвать как можно больше жертв. В результате удара погибло 20 человек, среди которых девять детей.
А 13 апреля россияне нанесли двойной баллистический удар по центру города Сумы. По состоянию на утро 14 апреля количество раненых в результате ракетного удара России по Сумам возросло до 119 человек. Погибли из-за атаки по меньшей мере 35 человек.
Больше о перемирии и что о нем говорят Украина, США и Россия - в материале РБК-Украина.
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