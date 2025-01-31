Яремчук в топ-8 и Довбик в плей-офф: итоги основного этапа Лиги Европы

Восьмой тур основного этапа Лиги Европы расставил всех 36 участников по местам. Украина осталась без своего единственного представителя. Однако отечественные футболисты-легионеры продолжают борьбу за трофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Лига Европы, основной этап, 8-й тур

"Олимпиакос" - "Карабах" - 3:0

Голы: Эль-Кааби, 56, 60, Бьянкон, 89

"Рома" - "Айнтрахт" - 2:0

Голы: Анхелиньо, 44, Шомуродов, 69

Победа над азербайджанским "Карабахом" не гарантировала клубу Романа Яремчука выход в главную восьмерку. Надо было, чтобы и конкуренты сыграли, как надо. И звезды сошлись: "Олимпиакос" финишировал седьмым.

Яремчук начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 77-й минуте, заменив главного героя поединка - автора дубля Аюба Эль-Кааби. Украинец не просто отбыл номер, а отметился ассистом. За минуту до конца основного времени голкипер гостей парировал удар Яремчука после чего Жулиан Бьянкон добил мяч в сетку.

В составе "Карабаха" на поле со скамейки вышел украинский полузащитник Алексей Кащук. Он, в отличие от земляка, продуктивными действиями не отметился. Поражение отбросило чемпионов Азербайджана на последнее место в турнирной таблице.

Итальянская "Рома" Артема Довбика также может быть довольна. Переиграв дома немецкий "Антрахт", она зацепилась за раунд плей-офф.

У украинского форварда был один голевой момент в первом тайме. Но он неуклюже пробил после не очень удачного прострела партнера. Ничем другим не запомнился. И вообще это был далеко не лучший поединок Довбика в футболке "Ромы". Отечественный футболист покинул поле на 67-й минуте. А через две минуты вышедший вместо него узбек Эльдор Шомуродов забил гол.

Выиграл основной этап ЛЕ римский "Лацио". Напрямую в 1/8 финала вышли также испанский "Атлетик", английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", немецкий "Айнтрахт", французский "Лион", греческий "Олимпиакос" и шотландский "Рейнджерс".