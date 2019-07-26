Жеребкування першого етапу Кубка України перенесли

Фото: Кубок України (ffu.ua)

Це пов'язано зі зміною складу учасників Першої та Другої ліг

Процедуру жеребкування першого попереднього етапу Кубку України сезону 2019/20, заплановану на 26 липня, перенесли на невизначений термін. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Це пов'язано зі зміною складу учасників Першої та Другої ліг. Про дату й час проведення жеребкування буде повідомлено пізніше.

Раніше з першої ліги знявся "Арсенал-Київ", який в минулому сезоні посів останнє місце в УПЛ. Замість нього з другої ліги піднявся "Металург".

Нагадаємо, УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років.

Минулого сезону Кубок України виграв "Шахтар", який переміг у фінальному матчі представника Першої ліги "Інгулець" з рахунком 4:0.