Волейбольна збірна України драматично програла Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022

Поразкою збірної України від національної команди Словенії завершився чвертьфінальний матч чемпіонату світу з волейболу 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу, 1/4 фіналу

Словенія – Україна – 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

Розпочали бій за півфінал команди на рівних. У стартові хвилини ані словенці, ані українці не змогли вирватися вперед і трималися поруч із суперником. Та поступово зі середини сету "синьо-жовті" почали нарощувати атакувальну міць і збільшували власну перевагу. На піку збірна України вела з +8 (22:14), а завершила партію з лише на пункт меншою перевагою.

У другому сеті розпочалися гойдалки. Проміжний лідер постійно змінювався – спершу балканці відірвалися на три очки, а згодом команда Угіса Крастіньша вела з +2. Зрештою, після рівного рахунку (16:16) суперники взялися визначити переможця сету.

Словенці постійно були на крок попереду й, здавалося, ось-ось закриють партію. Але у вирішальний момент українці зрівняли вдруге (24:24), проте лише відтермінували мінімальну поразку.

Третій сет до пори до часу нагадував другий. Збірні Словенії та України змінювали один одного в лідерах, а часом збивалися на манівці нічиєї. Та господарі відшукали внутрішні резерви наприкінці партії, збільшили оберти та вирвали її зі запасом (25:19).

Напруга на паркеті досягла свого розквіту. Гнані вперед рідними трибунами словенці прагнули завершити поєдинок уже в четвертому сеті. Натомість збірна України не облишила надій повернутися до гри. Запекла боротьба за кожен м'яч не змогла повністю нівелювати різницю в класі. Балканці були трохи вправнішими та влучнішими й таки схилили шальки терезів на власну користь.

Однак, на батьківщину наша збірна повертається з гордо піднятою головою. "Синьо-жовті" досягли найкращого результату в історії вітчизняного волейболу, що буде орієнтиром для нових призовів національної команди мінімум найближчі 4 роки.