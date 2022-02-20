Жіноча збірна Британії з керлінгу взяла "золото" на Олімпіаді-2022

Жіноча збірна Великобританії з керлінгу завоювала золото Олімпіади. Матч був завершений після дев'ятого енду.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Британки у фіналі перемогли команду Японії з рахунком 10:3.
Збірна Великобританії вдруге в історії виграла золото Олімпійських ігор. Вперше це сталося у 2002 році.
Раніше чоловіча збірна Норвегії перемогла у лижному двоборстві.
Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" у скікросі.
Додамо, що фінський фристайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.