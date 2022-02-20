RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Жіноча збірна Британії з керлінгу взяла "золото" на Олімпіаді-2022

Автор: Артур Родивилов

Жіноча збірна Великобританії з керлінгу завоювала золото Олімпіади. Матч був завершений після дев'ятого енду.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Британки у фіналі перемогли команду Японії з рахунком 10:3.

Збірна Великобританії вдруге в історії виграла золото Олімпійських ігор. Вперше це сталося у 2002 році.

Раніше чоловіча збірна Норвегії перемогла у лижному двоборстві.

Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" у скікросі.

Додамо, що фінський фристайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олимпиада 2022