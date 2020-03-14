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Жінку з Тернопільської області перевіряють на коронавірус

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 18:07
Жінку з Тернопільської області перевіряють на коронавірус
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Захворювання поки не підтверджено

Жінку з Тернопільської області перевіряють на коронавірус, але захворювання поки не підтверджено. Про це заявив в.о. гендиректора центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так він прокоментував інформацію щодо того, що коронавірусом могла захворіти українка з Тернопільської області

"Ми отримали екстрене повідомлення по цьому випадку. Епідеміологічне розслідування по цьому випадку наразі триває. Опрацьовуються зразки. Поки що лабораторного підтвердження цього випадку немає", - заявив Кузін.

Нагадаємо, станом на 13:00 14 березня в Україні зареєстровано та лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області - два випадки та в Житомирській - один (летальний) випадок.

Як повідомляло РБК-Україна, у киянина, який контактував з померлою від коронавірусу українкою в Радомишлі, не знайшли хвороби.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу. У Житомирській області померла 71-річна мешканка Радомишля, яка напередодні повернулася з Польщі. У неї підтвердили коронавірус 12 березня, вона перебувала у важкому стані.

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