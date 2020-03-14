У МОЗ закликали довіряти лише офіційній інформації про коронавірус

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні лише три підтверджені випадки COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України закликає громадян довіряти інформації про пандемію коронавірусу лише з офіційних джерел. Про це йдеться повідомленні прес-служби МОЗ.

Як зазначили в прес-службі, станом на 13:00 14 березня в Україні зареєстровано та лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області - два випадки та в Житомирській - один (летальний) випадок.

"Довіряйте інформації лише з офіційних джерел", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МОЗ повідомляли, що всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19, (3 випадки - підтверджені лабораторно, 61 - негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджується). Усього на COVID-19 лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 14 березня збирається на позачергове засідання, на якому будуть розглянуті рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу. У Житомирській області померла 71-річна мешканка Радомишля, яка напередодні повернулася з Польщі. У неї підтвердили коронавірус 12 березня, вона перебувала у важкому стані.