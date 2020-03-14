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Женщину из Тернопольской области проверяют на коронавирус

Новости » Общество     14.03.2020 - 18:07
Женщину из Тернопольской области проверяют на коронавирус
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заболевание пока не подтверждено

Женщину из Тернопольской области проверяют на коронавирус, но заболевание пока не подтверждено. Об этом заявил и.о. гендиректора центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так он прокомментировал информацию относительно того, что коронавирусом могла заболеть украинка из Тернопольской области

"Мы получили экстренное сообщение по этому случаю. Эпидемиологическое исследование по этому случаю продолжается. Прорабатываются образцы. Пока лабораторного подтверждения этого случая нет", - заявил Кузин.

Напомним, по состоянию на 13:00 14 марта в Украине зарегистрированы и лабораторно подтверждены случаи COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный) случай.

Как сообщало РБК-Украина, у киевлянина, который контактировал с умершей от коронавируса украинкой в Радомышле, не нашли заболевания

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса. В Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. У нее подтвердили коронавирус 12 марта, она находилась в тяжелом состоянии.

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