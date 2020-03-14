У киянина, який контактував із померлою в Радомишлі, коронавірусу не виявили

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тест показав негативний результат

У киянина, який контактував з померлою від коронавірусу українкою в Радомишлі, не знайшли хвороби. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін на свої сторінці у Facebook.

За його даними, киянин 13 березня був доставлений до Олександрівської лікарні Києва. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат.

"13 березня чоловіка було доставлено до Олександрівської лікарні м.Києва з підозрою на інфікування коронавірусом. Експрес-тест показав негативний результат. Наразі пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, до отримання других результатів аналізів", - сказав Чечоткін.

Чечоткін також повідомив, що у гуртожитку медичної академії по вул. Дашавська, що у Солом'янському районі, де мешкав киянин, провели дезінфекцію.

"Заходи проводились у зв'язку з проживанням у даному гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 05 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль", - написав він.

Нагадаємо, станом на 13:00 14 березня в Україні зареєстровано та лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області - два випадки та в Житомирській - один (летальний) випадок.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу. У Житомирській області померла 71-річна мешканка Радомишля, яка напередодні повернулася з Польщі. У неї підтвердили коронавірус 12 березня, вона перебувала у важкому стані.