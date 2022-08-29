ЄСПЛ відновить розгляд скарг на Україну. Справи призупинили через війну

Європейський суд з прав людини відновить розгляд скарг на Україну, який було призупинено у зв'язку з російським вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook судді Миколи Гнатовського.

За його словами, ЄСПЛ вирішив переглянути заходи у справах за участю України і з 1 вересня 2022 року повернеться в окремих аспектах до нормального порядку роботи з такими справами. Зокрема, в межах можливого відновиться вихідна кореспонденція із заявниками, а загальна інформація для всіх заявників буде доступна на сайті суду.

"Розгляд справ буде відновлено і нові часові рамки будуть встановлені для незавершених справ з урахуванням фактичних можливостей сторін відповідати на поставлені питання. Нотифікація і публікація рішень поступово будуть відновлені", - зазначив Гнатовський.