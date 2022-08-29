ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄСПЛ відновить розгляд скарг на Україну. Справи призупинили через війну

Новость на русском →
Страсбург, Понеділок 29 серпня 2022 17:50
ЄСПЛ відновить розгляд скарг на Україну. Справи призупинили через війну Фото: Європейський суд з прав людини (osce.usmission.gov)
Автор: Олександр Мороз

Європейський суд з прав людини відновить розгляд скарг на Україну, який було призупинено у зв'язку з російським вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook судді Миколи Гнатовського.

За його словами, ЄСПЛ вирішив переглянути заходи у справах за участю України і з 1 вересня 2022 року повернеться в окремих аспектах до нормального порядку роботи з такими справами. Зокрема, в межах можливого відновиться вихідна кореспонденція із заявниками, а загальна інформація для всіх заявників буде доступна на сайті суду.

"Розгляд справ буде відновлено і нові часові рамки будуть встановлені для незавершених справ з урахуванням фактичних можливостей сторін відповідати на поставлені питання. Нотифікація і публікація рішень поступово будуть відновлені", - зазначив Гнатовський.

Нагадаємо, в серпні ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права полонених українських захисників. Однак ще раніше російська сторона вийшла зі складу учасників Європейського суду і вже тривалий час не визнає його рішень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна ЕСПЧ
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі