ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права полонених українських захисників

У вівторок, 23 серпня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) в терміновому порядку розглянув клопотання України про дотримання Росією прав полонених Захисників України і поширив застосування термінових вказівок у справі "Україна проти Росії" щодо військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України в Facebook .

ЄСПЛ надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, включаючи медичну допомогу, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів з приводу серйозного і неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їх фізичній цілісності і права на життя.

Суд зазначив, що надані Росією вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, і вказав, що вони також застосовуються і в Міждержавній справі "Україна проти Росії".

Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про рішення.

"Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до всіх справ, пов'язаних зі збройною агресією, будь то Міждержавна або індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють і права військовополонених", - заявила заступник міністра юстиції Ірина мудра.

Нагадаємо, раніше ЄСПЛ зобов'язав РФ не допустити смертної кари марокканського бійця в Донецьку.

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