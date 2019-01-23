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У Женеві в ресторані стався вибух

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 18:41
У Женеві в ресторані стався вибух
Фото: місце вибуху (twitter.com/FuatKircaali)

За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ

В одному з женевських ресторанів стався вибух газу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter місцевої поліції.

Повідомляється, що ресторан знаходиться недалеко від констульства США. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Інформації про постраждалих немає.

У Женеві в ресторані стався вибух

Нагадаємо, 19 січня у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, яка опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрювала, що він міг бути замінований.

РБК-Україна писало, що в жовтні на північно-заході Лондона стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.

Нагадаємо, в червні в метро на півночі Лондона стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро людей. За попередньою інформацією, причиною вибуху стало коротке замикання.

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