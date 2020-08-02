Конкурент Лукашенка, якого не допустили до виборів у Білорусі, поїхав в Україну

Фото: Валерій Цепкало (facebook.com/valerytsepkalo)

На батьківщині його можуть затримати силовики

Білоруський бізнесмен Валерій Цепкало, якого не допустили до виборів президента Білорусі, виїхав з Москви та перебуває в Києві. Він був одним з основних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомив прес-секретар політика Олексій Урбан, пише "Настоящее время".

Цепкало розглядався як один з головних конкурентів Лукашенка на виборах 9 серпня. Проте 14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував його кандидатом у президенти - за офіційною версією через брак достовірних підписів, поданих за висунення його. Ініціативна група Цепкало зібрала понад 200 тисяч підписів, з яких у виборчкоми було здано понад 160 тисяч. Але ЦВК визнав достовірними менш як 80 тисяч підписів з необхідних 100 тисяч.

Вже через 10 днів Цепкало покинув Білорусь і поїхав до Москви разом з дітьми через побоювання бути затриманим. Його дружина Вероніка Цепкало залишилася в Білорусі та допомагає виборчого штабу кандидата в президенти Світлани Тихановської. Вероніка Цепкало заявляла, що "планується затримання" його чоловіка, а її можуть позбавити батьківських прав. Рішення, за її словами, "було прийнято за п'ять хвилин".

"Два дні тому в школу, де навчаються мої діти, прийшли співробітники прокуратури, почали збирати дані про моїх дітей, почали збирати дані про мою родину. Збиралася інформація особистого характеру: якого роду я мати, як я ставлюся до дітей. Я знаю, що вчителів просили або примушували написати заяву про те, я погана мати. Я так розумію, що наступним етапом була б подача заяви про позбавлення мене батьківських прав", - повідомила вона.

Генпрокуратура Білорусі пізніше заявила, що представники відомства не приходили в школу, де навчаються діти подружжя Цепкало, і "ніяких дій, спрямованих на позбавлення Валерія чи Вероніки Цепкало батьківських прав, органи прокуратури не робили через відсутність підстав".

Нагадаємо, раніше білоруський суд продовжив арешт блогера і політичного опонента чинного президента Сергія Тихановського ще на 15 діб.

Також РБК-Україна писало, що кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська вивезла дітей в Євросоюз через загрозу того, що влада може їх відібрати.