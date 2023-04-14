Украинские пловцы завоевали первые олимпийские лицензии на Игры-2024

Олимпийские нормативы на турнире Swim Open Stockholm выполнили украинцы Михаил Романчук и Александр Желтяков. На Олимпиаде-2024 Украина будет представлена как минимум в плавании вольным стилем и на спине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

Двухкратный призер Игр в Токио Романчук достиг необходимого результата на дистанции 400 м вольным стилем. Опытный пловец также запланировал участие в соревнованиях на 800 м и 1500 м.

В финальном заплыве Романчук показал четвертый результат на финише – 3:46,66 минуты. Как следствие, 26-летний украинский спортсмен превзошел норматив на 0,12 секунды. Дисциплина 400 м – новая в "олимпийской" биографии пловца. На предыдущих двух Олимпиадах он соревновался только на 800-метровке и 1,5-километровой дистанции.

Вскоре запев Романчука поддержал его соотечественник Желтяков. 17-летний украинец в финале соревнований финишировал первым на дистанции 200 м на спине. Результат отечественного пловца – 1:57,18 минуты. Он не только легко выполнил норматив, но и повторил личный рекорд.

Для сборной Украины лицензия на дистанции 200 м стала первой со времен Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Тогда украинец Александр Исаков не смог навязать борьбу за медали, завершив выступления в предыдущем раунде.

Накануне Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения будут касаться всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации будут обязаны отзывать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.