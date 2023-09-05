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Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта

Вторник 05 сентября 2023 01:45
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Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта Фото: спортсмены из РФ и Беларуси смогут соперничать в водных видах спорта (росСМИ)
Автор: Антон Малиновский

Международная федерация водных видов спорта решила допускать российских и белорусских спортсменов к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международной федерации водных видов спорта.

Там заявили, что решение было принято единогласно: спортсмены будут допускаться к соревнованиям в таких видах спорта, где результат определяется индивидуальным выступлением. Также разрешено выступать только по одному спортсмену из РФ и Белоруссии по каждой дисциплине.

"Были проведены опросы среди респондентов, представлявших международные спортсмены юниоры, элиту и мастера спорта. Результаты свидетельствуют о значительной поддержке ключевых установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину и отсутствие национальных флагов и гимнов", - говорится в сообщении.

Участие россиян в спортивных соревнованиях

После начала полномасштабного вторжения в Украину некоторые международные спортивные федерации запретили участие спортсменов из РФ в соревнованиях. К примеру, в Азиатских играх-2023 они участвовать не будут.

А вот вопрос об участии россиян в Олимпийских играх в Париже, которые состоятся в 2024 году, остается открытым. Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и с рядом условий, но решения об участии в самой Олимпиаде пока нет.

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