Сумська область перейшла в "червону" зону карантину

В Україні розширилась "червона" зона карантину. Сумська область перейшла в цю зону.

З сьогоднішнього дня в Сумській області починають діяти обмеження "червоного" рівня небезпеки.

Що під забороною

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:

роботи кафе та ресторанів,

ТРЦ,

кінотеатрів,

театрів,

непродовольчих ринків і магазинів,

спортзалів,

басейнів і фітнес-центрів,

закладів культури,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.

Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинаціївід коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків та 1-4 класів.