Сумська область перейшла в "червону" зону карантину
Фото: Сумська область перейшла в "червону" зону карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні розширилась "червона" зона карантину. Сумська область перейшла в цю зону.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія ТЕБ та НС, передає РБК-Україна.
З сьогоднішнього дня в Сумській області починають діяти обмеження "червоного" рівня небезпеки.
Що під забороною
Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:
- роботи кафе та ресторанів,
- ТРЦ,
- кінотеатрів,
- театрів,
- непродовольчих ринків і магазинів,
- спортзалів,
- басейнів і фітнес-центрів,
- закладів культури,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.
Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинаціївід коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків та 1-4 класів.