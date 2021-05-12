Кабмін утворив Бюро економічної безпеки: чим займатиметься нове відомство

Кабінет міністрів України утворив Бюро економічної безпеки (БЕБ). Новий орган отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 12 травня, яке транслювалося на Youtube .

"Утворити Бюро економічної безпеки України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України", - йдеться в документі.

Як зазначив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Бюро економічної безпеки "буде займатися усіма злочинами в сфері економіки".

Задачі Бюро економічної безпеки

Закон про "Про Бюро економічної безпеки України" був ухвалений Верховною радою у січні набув чинності 25 березня 2021 року.

Згідно з законом, Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції.

Відповідно до закону, СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Це дозволить відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які дійсно безпосередньо пов'язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.

Як функціонуватиме БЕБ

Законом визначено, що директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. У неї входять три людини від Ради національної безпеки та оборони, три людини від Верховної ради та три людини від КМУ.

У державному бюджеті на цей рік на потреби новоствореного відомства передбачили 587 млн гривень.

При відомстві створять Раду громадського контролю. Вона буде стежити за діяльністю бюро, розглядати звіт директора БЕБ і надавати свій висновок.