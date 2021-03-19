Верховній раді та уряду довіряють менше 15% українців

Верховна рада та Кабінет міністрів опинилися в кінці рейтингу довіри українців до інституцій. Парламенту довіряють 12% українців, уряду - 14%.

Стосовно інституту президента, то рівень довіри до нього становить близько третини (32%).

Серед інституцій найвищий рівень довіри громадян мають Збройні сили України - 66%. Церкві довіряють 52% респондентів, громадським організаціям - 39%.

Найнижчий рівень довіри в українському суспільстві мають російські ЗМІ - цей показник становить лише 4%. Що стосується українських ЗМІ, їм довіряє 30% населення.

Патрульній поліції довіряють 34% респондентів (проти 30% у 2018 році), а Національній поліції загалом - 29% (стільки ж було у 2018 році). СБУ довіряють 27% респондентів (проти 21% у 2018 році).

Найбільшу довіру в українців мають волонтери - як ті, що допомагають армії, так і ті, які допомагають переселенцям - 74% і 66% відповідно. Довіряють українці і своїм ближнім: 67% довіряють звичайним людям у своєму населеному пункті. Переселенцям довіряє 41%.

Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом грудня 2020 року було проведено два всеукраїнських опитування громадської думки в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування були проведені методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп`ютера) та методом особистого інтерв’ю. Вибірка складалась з 2001 респондента для кожного з опитувань. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,3% для першого та 2,4% для другого опитувань.