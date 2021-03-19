ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Верховній раді та уряду довіряють менше 15% українців

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 15:42
Верховній раді та уряду довіряють менше 15% українців Фото: уряд в Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада та Кабінет міністрів опинилися в кінці рейтингу довіри українців до інституцій. Парламенту довіряють 12% українців, уряду - 14%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Стосовно інституту президента, то рівень довіри до нього становить близько третини (32%).

Верховній раді та уряду довіряють менше 15% українців

Серед інституцій найвищий рівень довіри громадян мають Збройні сили України - 66%. Церкві довіряють 52% респондентів, громадським організаціям - 39%.

Найнижчий рівень довіри в українському суспільстві мають російські ЗМІ - цей показник становить лише 4%. Що стосується українських ЗМІ, їм довіряє 30% населення.

Патрульній поліції довіряють 34% респондентів (проти 30% у 2018 році), а Національній поліції загалом - 29% (стільки ж було у 2018 році). СБУ довіряють 27% респондентів (проти 21% у 2018 році).

Найбільшу довіру в українців мають волонтери - як ті, що допомагають армії, так і ті, які допомагають переселенцям - 74% і 66% відповідно. Довіряють українці і своїм ближнім: 67% довіряють звичайним людям у своєму населеному пункті. Переселенцям довіряє 41%.

Верховній раді та уряду довіряють менше 15% українців

Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом грудня 2020 року було проведено два всеукраїнських опитування громадської думки в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування були проведені методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп`ютера) та методом особистого інтерв’ю. Вибірка складалась з 2001 респондента для кожного з опитувань. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,3% для першого та 2,4% для другого опитувань.

Як повідомляло РБК-Україна, кожній з п'яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців. Найбільше респондентів в грудні 2020 року довіряли партії "Слуга народу" - 25%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу". Її підтримують 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство опрос рейтинг Верховна Рада
NEWS
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні