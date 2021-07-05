ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві повідомили про мінування Центрального і Південного вокзалів, їх робота обмежена

Новость на русском →
Понеділок 05 липня 2021 20:03
У Києві повідомили про мінування Центрального і Південного вокзалів, їх робота обмежена Фото: у Києві "замінували" Центральний і Південний вокзали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві тимчасово обмежена робота Центрального і Південного залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про їх мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

"Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - йдеться в повідомленні.

Раніше в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" Медичні заклади міста.

РБК-Україна писало, що в міжнародному аеропорту " Бориспіль" перевіряли інформацію про нібито мінування літака рейсу "Тбілісі-Київ". Бомбу на літаку не знайшли, а за фактом неправдивого мінування поліція порушила справу.

А наприкінці травня в Києві мінували Окружний адміністративний суд.

Читайте РБК-Україна в Google News
мінування
NEWS
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
DAILY
Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС