У Києві повідомили про мінування Центрального і Південного вокзалів, їх робота обмежена
Фото: у Києві "замінували" Центральний і Південний вокзали (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві тимчасово обмежена робота Центрального і Південного залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про їх мінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - йдеться в повідомленні.
Раніше в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" Медичні заклади міста.
РБК-Україна писало, що в міжнародному аеропорту " Бориспіль" перевіряли інформацію про нібито мінування літака рейсу "Тбілісі-Київ". Бомбу на літаку не знайшли, а за фактом неправдивого мінування поліція порушила справу.
А наприкінці травня в Києві мінували Окружний адміністративний суд.