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Залізничники підняли три вагона, що зійшов з рейок потягу "Інтерсіті"

Автор: РБК-Україна

На місці аварії швидкісного пасажирського поїзда "Інтерсіті" №732, який слідував за маршрутом Київ-Запоріжжя, тривають відновлювальні роботи. Залізничники вже підняли три з шести вагонів, які зійшли з рейок .

Про це повідомив голова філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський в Facebook.

"На перегоні біля станції Славгород тривають відновлювальні роботи. Три вагони підняті. Ми пропустили ранковий "Інтерсіті" 737 із Запоріжжя і зараз почне працювати техніка для подальшого відновлення, тому перегін буде закритий для робіт", - написав він.

Перцовський зазначив, що через аварію частина поїздів будуть направлені в об'їзд. При цьому він пообіцяв відслідковувати кожного пасажира і забезпечити їх доставку до місця призначення. "У Дніпрі працюють автобуси і автомобілі для підвозу пасажирів. Затримки будемо мінімізувати та постійно оновлювати статус", - пообіцяв голова філії.

На сайті Укрзалізниці опубліковані зміни в розкладі маршрутів, які змінилися з-за аварії:

  • Поїзд № 4/3 Ужгород - Запоріжжя буде зупинений на станції Дніпро, пасажирів автобусами доставлять в / із Запоріжжя.
  • Поїзд № 732/731 Київ - Запоріжжя зробить зупинку на станції Дніпро.

"Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя", - уточнили в прес-службі компанії.

Нагадаємо, 29 березня шість з дев'яти вагонів швидкісного пасажирського поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів. Ніхто не постраждав.

"Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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