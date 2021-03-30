Залізничники підняли три вагона, що зійшов з рейок потягу "Інтерсіті"

"На перегоні біля станції Славгород тривають відновлювальні роботи. Три вагони підняті. Ми пропустили ранковий "Інтерсіті" 737 із Запоріжжя і зараз почне працювати техніка для подальшого відновлення, тому перегін буде закритий для робіт", - написав він.

Перцовський зазначив, що через аварію частина поїздів будуть направлені в об'їзд. При цьому він пообіцяв відслідковувати кожного пасажира і забезпечити їх доставку до місця призначення. "У Дніпрі працюють автобуси і автомобілі для підвозу пасажирів. Затримки будемо мінімізувати та постійно оновлювати статус", - пообіцяв голова філії.

На сайті Укрзалізниці опубліковані зміни в розкладі маршрутів, які змінилися з-за аварії:

Поїзд № 4/3 Ужгород - Запоріжжя буде зупинений на станції Дніпро, пасажирів автобусами доставлять в / із Запоріжжя.

Поїзд № 732/731 Київ - Запоріжжя зробить зупинку на станції Дніпро.



"Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя", - уточнили в прес-службі компанії.