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Аварія поїзда "Інтерсіті": рух між Дніпром і Запоріжжям знову закрили

Новость на русском → Запоріжжя, Вівторок 30 березня 2021 12:15
Аварія поїзда "Інтерсіті": рух між Дніпром і Запоріжжям знову закрили Колаж РБК-Україна: "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя зійшов з рейок (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Через аварію поїзда "Інтерсіті" знову закрито рух залізницею між Дніпром і Запоріжжям. На аварійній ділянці триває ремонт.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що у зв'язку з відновлювальними роботами на пошкодженій ділянці і підйомом на рейки вагонів "Інтерсіті" біля Вільнянська (найближча станція - Славгород) рух поїздів між Запоріжжям і Дніпром тимчасово закрито. Потяги до / з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд.

Для підвозу пасажирів вже запустили автобуси.

Зміни у розкладі торкнуться наступних маршрутів:

  • поїзд № 4/3 Ужгород - Запоріжжя буде зупинений на станції Дніпро, пасажирів автобусами доставлять д/з Запоріжжя;
  • поїзд № 732/731 Київ - Запоріжжя зробить зупинку на станції Дніпро.

Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на другу платформу.

Поїзд №88 / 87 Новоолексіївка - Ковель, курсуватиме за зміненим маршрутом через Запоріжжя - Нікополь - Апостолове - Кривий Ріг - Сортове-П'ятихатки. Пасажирам, яким необхідно дістатися до станції Синельникове, організовано трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, які будуть доставлені автотранспортом до поїзда Новоолексіївка - Ковель.

Нагадаємо, вчора шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. На момент інциденту у вагонах були 88 пасажирів, обійшлося без постраждалих.

За попередньою версією, поїзд зійшов з рейок після того, як різко загальмував через проблеми з путями.

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