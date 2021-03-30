Аварія поїзда "Інтерсіті": рух між Дніпром і Запоріжжям знову закрили

Через аварію поїзда "Інтерсіті" знову закрито рух залізницею між Дніпром і Запоріжжям. На аварійній ділянці триває ремонт.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці" .

Повідомляється, що у зв'язку з відновлювальними роботами на пошкодженій ділянці і підйомом на рейки вагонів "Інтерсіті" біля Вільнянська (найближча станція - Славгород) рух поїздів між Запоріжжям і Дніпром тимчасово закрито. Потяги до / з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд.

Для підвозу пасажирів вже запустили автобуси.

Зміни у розкладі торкнуться наступних маршрутів:

поїзд № 4/3 Ужгород - Запоріжжя буде зупинений на станції Дніпро, пасажирів автобусами доставлять д/з Запоріжжя;

поїзд № 732/731 Київ - Запоріжжя зробить зупинку на станції Дніпро.

Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на другу платформу.

Поїзд №88 / 87 Новоолексіївка - Ковель, курсуватиме за зміненим маршрутом через Запоріжжя - Нікополь - Апостолове - Кривий Ріг - Сортове-П'ятихатки. Пасажирам, яким необхідно дістатися до станції Синельникове, організовано трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, які будуть доставлені автотранспортом до поїзда Новоолексіївка - Ковель.