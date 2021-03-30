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Залізничники підняли три вагона, що зійшов з рейок потягу "Інтерсіті"

Новость на русском → Запоріжжя, Вівторок 30 березня 2021 12:29
Залізничники підняли три вагона, що зійшов з рейок потягу "Інтерсіті" Фото: потяг зійшов з рейок під Запоріжжям (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На місці аварії швидкісного пасажирського поїзда "Інтерсіті" №732, який слідував за маршрутом Київ-Запоріжжя, тривають відновлювальні роботи. Залізничники вже підняли три з шести вагонів, які зійшли з рейок .

Про це повідомив голова філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський в Facebook.

"На перегоні біля станції Славгород тривають відновлювальні роботи. Три вагони підняті. Ми пропустили ранковий "Інтерсіті" 737 із Запоріжжя і зараз почне працювати техніка для подальшого відновлення, тому перегін буде закритий для робіт", - написав він.

Перцовський зазначив, що через аварію частина поїздів будуть направлені в об'їзд. При цьому він пообіцяв відслідковувати кожного пасажира і забезпечити їх доставку до місця призначення. "У Дніпрі працюють автобуси і автомобілі для підвозу пасажирів. Затримки будемо мінімізувати та постійно оновлювати статус", - пообіцяв голова філії.

На сайті Укрзалізниці опубліковані зміни в розкладі маршрутів, які змінилися з-за аварії:

  • Поїзд № 4/3 Ужгород - Запоріжжя буде зупинений на станції Дніпро, пасажирів автобусами доставлять в / із Запоріжжя.
  • Поїзд № 732/731 Київ - Запоріжжя зробить зупинку на станції Дніпро.
  • Поїзд №88 / 87 Новоолексіївка - Ковель, курсуватиме за зміненим маршрутом через Запоріжжя - Нікополь - Апостолове - Кривий Ріг - Сортові-П'ятихатки. Пасажирам, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організований трансфер автотранспортом.

"Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя", - уточнили в прес-службі компанії.

Нагадаємо, 29 березня шість з дев'яти вагонів швидкісного пасажирського поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів. Ніхто не постраждав.

"Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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