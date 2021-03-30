Железнодорожники подняли три вагона сошедшего с рельсов поезда "Интерсити"

На месте аварии скоростного пассажирского поезда "Интерсити" №732 , следовавшего по маршруту Киев-Запорожье, идут восстановительные работы. Железнодорожники уже подняли три из шести сошедших с рельсов вагонов.

Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook.

"На перегоне возле станции Славгород продолжаются восстановительные работы. Три вагона подняты. Мы пропустили утренний "Интерсити" 737 из Запорожья и сейчас начнет работать техника для последующего восстановления, поэтому перегон будет закрыт для работ", - написал он.

Перцовский отметил, что из-за аварии часть поездов будут направлены в объезд. При этом он пообещал отслеживать каждого пассажира и обеспечить их доставку к месту назначения. "В Днепре работают автобусы и автомобили для подвоза пассажиров. Задержки будем минимизировать и постоянно обновлять статус", - пообещал глава филиала.

На сайте Укрзализныцы опубликованы изменения в расписании маршрутов, которые поменялись из-за аварии:

Поезд № 4/3 Ужгород - Запорожье будет остановлен на станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в / из Запорожья.

Поезд № 732/731 Киев - Запорожье сделает остановку на станции Днепр.

Поезд №88 / 87 Новоалексеевка - Ковель, будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовые-Пятихатки. Пассажирам, которым необходимо добраться станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом.

"Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья", - уточнили в пресс-службе компании.