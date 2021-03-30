ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Железнодорожники подняли три вагона сошедшего с рельсов поезда "Интерсити"

Новина українською → Запорожье, Вторник 30 марта 2021 12:29
Железнодорожники подняли три вагона сошедшего с рельсов поезда "Интерсити" Фото: поезд сошел с рельсов под Запорожьем (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На месте аварии скоростного пассажирского поезда "Интерсити" №732, следовавшего по маршруту Киев-Запорожье, идут восстановительные работы. Железнодорожники уже подняли три из шести сошедших с рельсов вагонов.

Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook.

"На перегоне возле станции Славгород продолжаются восстановительные работы. Три вагона подняты. Мы пропустили утренний "Интерсити" 737 из Запорожья и сейчас начнет работать техника для последующего восстановления, поэтому перегон будет закрыт для работ", - написал он.

Перцовский отметил, что из-за аварии часть поездов будут направлены в объезд. При этом он пообещал отслеживать каждого пассажира и обеспечить их доставку к месту назначения. "В Днепре работают автобусы и автомобили для подвоза пассажиров. Задержки будем минимизировать и постоянно обновлять статус", - пообещал глава филиала.

На сайте Укрзализныцы опубликованы изменения в расписании маршрутов, которые поменялись из-за аварии:

  • Поезд № 4/3 Ужгород - Запорожье будет остановлен на станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в / из Запорожья.
  • Поезд № 732/731 Киев - Запорожье сделает остановку на станции Днепр.
  • Поезд №88 / 87 Новоалексеевка - Ковель, будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовые-Пятихатки. Пассажирам, которым необходимо добраться станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом.

"Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья", - уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, 29 марта шесть из девяти вагонов скоростного пассажирского поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров. Никто не пострадал.

"Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия поезд Интерсити происшествие
NEWS
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ