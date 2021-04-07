Україна розраховує на 2,7 млрд доларів з нової програми МВФ на 650 млрд

Україна пропорційно своїй квоті може отримати близько 2,7 млрд доларів у рамках нової ініціативи Міжнародного валютного фонду . Фонд планує додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ) на 650 млрд доларів.

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в рамках цієї ініціативи... Минулого разу Фонд робив подібну операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним чинником", - заявив він.

За його словами, більш точна цифра буде залежати від курсу валют, що входять у кошик СПЗ.

Шевченко зазначив, що мета цієї нової ініціативи, анонсованої МВФ, - забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний об'єм 650 млрд доларів.