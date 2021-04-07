Україна розраховує на 2,7 млрд доларів з нової програми МВФ на 650 млрд
Україна пропорційно своїй квоті може отримати близько 2,7 млрд доларів у рамках нової ініціативи Міжнародного валютного фонду. Фонд планує додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ) на 650 млрд доларів.
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в рамках цієї ініціативи... Минулого разу Фонд робив подібну операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним чинником", - заявив він.
За його словами, більш точна цифра буде залежати від курсу валют, що входять у кошик СПЗ.
Шевченко зазначив, що мета цієї нової ініціативи, анонсованої МВФ, - забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний об'єм 650 млрд доларів.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорює виділення 650 млрд доларів для сприяння глобальному відновленню після COVID-19. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва подасть пропозицію до червня 2021 року.
Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання світової економіки у 2021 році до 6,0%. У порівнянні з січнем поліпшений прогноз на 0,5 п. п.