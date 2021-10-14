МЗС Росії про військову місію ЄС в Україні: посилить ескалацію на Донбасі

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що розміщення нової військово-тренувальної місії Європейського союзу в Україні може посилити ескалацію на Донбасі. Реалізація цих планів нібито порушує мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, плани ЄС і України про розгортання місії викликають заклопотаність у Москви.

"Реалізація цієї ініціативи, а вона, до речі кажучи, в пряму суперечить мінським угодам, сприятиме мілітаризації України та ескалації напруженості на Донбасі", - зазначила вона.

Вона також додала, що Москва закликає "відмовитися від цього, м'яко сказати, необдуманого кроку".