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Робимо все необхідне. Військова місія ЄС в Україні повинна з'явитися до кінця року, - Таран

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 16:56
Робимо все необхідне. Військова місія ЄС в Україні повинна з'явитися до кінця року, - Таран Фото: Міністр оборони України Андрій Таран (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що робиться все необхідне для створення військової місії ЄС в країні. Очікується, що вона з'явиться до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міноборони.

"Робимо все необхідне, щоб вже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія по площині напрацювання юридичної бази перейшла в стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС", - сказав Таран, коментуючи підсумки саміту Україна-ЄС.

Міністр уточнив, що у військову місію планується залучити 30 постійних радників ЄС. За його словами, їхня участь дозволить створити в Україні багаторівневу систему військової освіти та запровадити якісне дистанційне навчання. Зміни повинні торкнутися адміністративні та управлінські процеси, а також організаційно-штатні структури військових навчальних закладів та їх матеріальну базу.

"Реалізація цього проєкту дозволить залучити кращі практики і допомогу в процесі реформування системи військової освіти Збройних сил України, які властиві державам-членам Європейського союзу", - підкреслив Таран.

Нагадаємо, раніше створення військової місії ЄС в Україні підтримав президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, у вересні в Україну приїжджала оціночна місія з ЄС, щоб попередньо проаналізувати ситуацію. У першій половині листопада Комітет з питань політики і безпеки Ради Євросоюзу повернеться до цього питання.

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